Gikan’g nag-inom nalumos sa dagat, patay

Wala nay kinabuhi nga napalgan sa kadagatan ang 54-anyos nga lalaki human giingong nalumos dihang nitaob ang dagat sa may Barangay Putat, Lungsod sa Tuburan niadtong Dominggo sa kadlawon, Oktubre 26, 2025.
Ang napalgang patay mao si Leonardo Gabilan Piasidad Sr., residente ra sa nahisgutang dapit.
Nasayran sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan sa maong lungsod nga nag-inom pa si Piasidad mga alas 8 pasado sa gabii sa Sabado, Oktubre 25, sa iyang balay nga duol ra pud sa baybayon una pa siya natulog.
Apan pagkaalas 12:41 sa kadlawon sa Oktubre 26, matod sa usa ka saksi nga iyang nakit-an ang biktima nga naglutaw-lutaw na sa kadagatan hinungdan nga
nanawag dayon siya og tabang sa iyang mga silingan ug sa emergency responders sa lungsod.
Gisuwayan pa sa pagtabang sa mga rescue personnel sa Tuburan ang biktima apan giingong wala na kini magginhawa hinungdan nga ila kining gidala sa Tuburan District Hospital alang sa dugang pagtagad apan gideklarar kini nga dead on arrival.
Atol sa gihimong visual examination, walay nakitang samad sa lawas sa biktima.
Gikataho nga nagdumili ang kabanay nga ipaubos ang biktima sa autopsy sanglit wala silay nakitang foul play sa kamatayon niini. / JDG