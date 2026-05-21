Gikasab-an sa negosyante, namusil; biktima samdan

Nasamdan ang usa ka negosyante human gipusil sa usa ka tambay nga iyang gikasab-an, ug nadakpan sa kapulisan pinaagi sa hot pursuit alas 6:00 sa gabii niadtong Miyerkules, Mayo 20, 2026, sa Barangay Sta. Cruz, Lungsod sa Liloan, Cebu.
Ang nadakpan mao si Ramil Longakit, 43, ulitawo, residente sa Barangay Sta. Cruz, Liloan.
Matod ni Police Executive Master Sgt. Eutiquio Prosia Jr., imbestigador sa Liloan Police Station, ang suspek maoy giingong nipusil sa negosyante nga si Neptale Cardoza, hingkod ang panuigon sa alas 6:50 sa gabii niadtong Martes, Mayo 19, 2026, sa Purok Tambis, Barangay Lataban, Liloan.
Sa inisyal nga imbestigasyon, nagpaabot ang biktima sa iyang gipaluto nga barbecue dihang kalit siyang gipusil sa suspek.
Gituohang motibo sa krimen mao nga adunay kalagot si Longakit ngadto ni Cardoza.
Nasayran nga nakapangayo ang suspek og 20 ka sako nga anapog gikan sa biktima, nga negosyante og hollow blocks, ug nipasabot nga gamiton kini alang sa ilang kapilya. Tungod niini, wala na siya pabayra.
Apan, nasuta sa biktima nga gibaligya diay sa suspek ang maong anapog, maong iyang gikasab-an. Kini maoy hinungdan sa ilang panaglalis niadtong Mayo 13, 2026, ug gihulga sa suspek nga iyang patyon ang biktima, matod ni PEMS Prosia.
Sa adlaw sa insidente, samtang nipalit og barbecue ang biktima, giingong giduol siya sa suspek nga naka-bonnet, naka-jacket, ug nagsul-ob og itom nga helmet samtang nagsakay og motorsiklo, ug dayong pusil.
Tungod kay hayag ang dapit, adunay mga testigo nga nakaila sa suspek.
Samtang gitambalan ang biktima sa ospital, positibo niyang gitumbok si Longakit nga maoy nipusil kaniya.
Apan sa dihang nasikop si Longakit, hugtanon niyang gipanghimakak ang pasangil.
Kasong frustrated murder ang giandam sa kapulisan batok sa dinakpan. / GPL