Gikastigo sa Spurs ang Kings

Nagpakita og grabe ka nindot nga duwa sa 1st half ang hosts San Anotnio Spurs aron makmakon ang Sacramento Kings, 130-103, kagahapon, Miyerkules, Oktubre 28, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Naglabaw ang Spurs og 10 puntos human sa 1st quarter, 39-29, unya niburot kini ngadto sa 26 puntos sa halftim, 80-54, diin ning puntoha pa lang, nagkumboya na og 47 puntos sila si Victor Wembanyama ug Julian Champagnie.
Human pa lang sa 1st half, si Champagnie nimugna na og 24 puntos samtang nirehistro og 23 puntos si Wembayama.
Sa kinatibuk-an, si Wembanyama nimugna og 29 puntos ug 10 rebounds aron pangulohan ang kadaugan samtang niamot og 26 puntos lakip na niini ang walo ka three-pointers sa 1st half.
Ning maong sangka, ang Spurs ningreshitro og season highs nga 80 puntos, 23 assists ug 13 ka three-pointers nga nahimo human lang sa 1st half.
Wala gyud molubad ang duwa sa Spurs sa pagpadayon sa duwa hangtod na sa katapusang gutlo.
Gikan sa 3rd quarter hangtod nahuman ang duwa, ang labing duol ra nga nahimo sa Kings mao ang 23 puntos nga biya.
Ang Spurs, nga ningsaka sa 2-2 nga rekord, nakadawat sab og 15 puntos gikan ni Stephon Castle, 14 puntos gikan ni Devin Vassell ug hasta ni Keldon Johnson, 13 puntos gikan ni Fil-Am Dylan Harper ug 11 puntos gikan ni De’Aaron Fox.
Ang Kings, nga ningsukarap sa 0-4 nga rekord, gipangulohan ni De’An dre Hunter pinaagi sa iyang 24 puntos, niamot og 22 puntos si Zach LaVine, nitunol og 20 puntos si Domantas Sabonis samtang nihatag og 19 puntos si Darius Acuff Jr. / ESL