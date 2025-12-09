Gikataho’ng missing atol sa flash flood napalga’ng buhi

Nakaplagang buhi ang usa ka residente sa Cebu City nga gi-report nga nawala human sa Bagyong Tino apan padayon ang pagpa-ngita sa laing lima nga nagpabiling missing.
Si Karen Baloney, 30, taga Barangay Bacayan, ang napalgan nga buhi niadtong Martes, Disyembre 9, 2025.
Si Cebu City Councilor Dave Tumulak nikompirmar niini.
Way kalibutan si Baloney nga giisip siyang missing; nipauli lang siya sa iyang balay usa ka semana human sa bagyo hinungdan nga nasay-pan siyang nawala.
Bisan sa pagkakaplag ni Baloney, nagpadayon ang Search and Retrieval Operations (Saro) alang sa lima pa nga nawala: duha gikan sa Bacayan, usa gikan sa Binaliw, usa gikan sa Paril, ug usa gikan sa Lusaran.
Gipangulohan ni DILG Cebu City Director Jonah Pino ang DNA sampling ug profiling sa mga kabanay aron mapadali ang pag-ila sa bisan unsang makit-ang patay nga lawas.
Usa ka lawas nga narekober sa Cotcot River niadtong Nobiyembre 27 ang naghulat pa sa DNA identification. / CAV