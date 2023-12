Gikawat nga bag gilabay ra sa uma

Hayan wa nakakita ang kawatan sa kwarta, cell phone ra ang iyang nakawat gikan sa bag sa usa ka vendor og isda.

Gikawat man tuod niya ang bag sa vendor og isda sa merkado publiko sa lungsod sa Sibonga sa Sabado sa alas 5 sa buntag, apan iya ra kini nga gilabay. Duna kini sulod nga P4,500, gawas sa cell phone.

Ang bag napunitan sa mag-u­uma nga si Victor Gealon, 51, taga sityo Canduran, Brgy. Tulic, Argao, habagatang Sugbo.

Nasuta sa Superbalita Cebu pinaagi sa pakighinabi kang Richelle Camarillo, nga ang iyang uyoan nga si Gealon naandan nang moduaw sa iyang kahumayan kada buntag sa Don Gil, Poblacion, Argao.

Mga alas 7 sa buntag sa Disyembre 2, 2023, nakakita kini og bag nga may su’d nga note book ug may P4,500 nga gipalup-it, nga may listahan ug may casing sa cell phone ug I.D card nga may ngan nga Leonora Laba, taga Gahad, Poblacion, Sibonga.

Matod ni Camarillo nga gipa post sa Facebook sa iyang uyoan ang nakita niini nga bag nga may sud nga kuwarta aron mabalik sa tag iya.

Gi-post usab ning tigbalita ang post, daghan ang nag share, ug usa ka Belcris Caylan Ortiz Albor ang nanawag pinaagi sa Messenger nga naa sa iyang tupad ang tag-iya nga si Laba.

Sa paghinabi sa Superbalita kang Laba, siya nagkanayon nga ang iyang bag gikawat sa usa ka lalaking nagpatuo nga kustomer alas 5 sa buntag sa samang adlaw.

Si Laba nagkanayon nga ang kuwarta iyang gipasilup-itan sa iyang notebook nga listahan sa iyang utang.

Maayo na lang kay tingali wa makit-i sa kawatan ang kuwarta, ang iya rang cell phone ang nahanaw.

Ang bag na claim na ni La­ba gikan ni Gealon sa po­lice station sa Argao ala 1 sa hapon sa Disyembre 2, nga gisaksihan ni Police Cpl. Cirry A. Chavez.