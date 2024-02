Gikiha sa mayor sa Minglanilla nga milukat og police clearance, nasikop

Gidakop ang usa ka batan-ong babaye nga mokuha unta og police clearance sa Cebu City Police Office (CCPO) sa Dan Gorordo, dakbayan sa Sugbo, ala 1:50 sa hapon sa Miyerkules, Enero 31, 2024.

Si Vinzel Quilongquilong, 26, taga Purok Mangha Dapdap, Barangay Poblacion III, dakbayan sa Carcar, gisikop sa mga sakop sa Cebu City Mobile Force Company human nigawas sa iyang data sa ilang system nga duna kini pending warrant of arrest sa kasong cyber libel.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa CCPO, ang ilang police clearance karon naka-connect na sa ilang e-warrant site nga makita tanang police stations o PNP offices sa nasod.

Sa pag-encode sa ngalan ni Quilongquilong, nialerto ang ilang system ug nigawas sa computer nga duna siyay pending warrant of arrest.

“Connected naman gud na atong system sa New Generation Information System (NGIS) ang National Police Clearance. Once nga mokuha ka’g police clearance nya naa kay pending warrant, mo-prompt gyud na sya,” matod ni Rafter.

Human nialerto ang ilang system, nanawag dayon ang mga personnel sa Record Section sa City Mobile Force Company sa pagpangulo ni Police Executive Master Sergeant Jobert Panaguiton ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Ruel Burlat, hepe sa CMFC sa CCPO, nga niresulta sa pagka sikop niini.

Kasamtangan nga gibalhug sa custodial facility sa CCPO ang akusado samtang giandam na ang dokumento pag uli sa warrant sa korte nga maoy nag isyu niini.

Ang warrant of arrest giisyu ni Judge Glenda Go, Presiding Judge sa Regional Trial Court (RTC) Branch 65 sa dakbayan sa Talisay, tungod sa kalapasan sa Republic Act 10175 kun Cyber Crime Prevention Act of 2012, nga pinitsahan og Disyembre 4, 2024.

Hinuon, ang korte nagtugot og piyansa nga P10,000.

Sa nakuha nga impormasyon sa Superbalita Cebu, ang cyber libel nagsumikad sa iyang pasangil nga ang mayor sa lungsod sa Minglanilla nga si Rajiv V. Enad nigamit sa Dept. of Social Welfare and Development (DSWD) box sa pagpamulitika.

Ang iyang pasangil gi-post sa social media platform niadtong panahon sa national ug local elections sa 2022.

Busa niadtong Hulyo 8, 2022, ang mayor nipasaka og kasong cyber libel hangtod nga nalutsan kini og warrant of arrest.