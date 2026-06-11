Giklaro ni Dolan nga wa natulog si Trump

Giklaro sa tag-iya sa New York Knicks nga si James Dolan nga wala natulog si US President Donald Trump dihang nitan-aw kini sa Game 3 sa National Basketball Asosciation (NBA) Finals niadtong Martes, Hunyo 10, 2026 (PH time), sa Madison Squar Garden sa New York.
Nagsilbe kining reaksyon ni Dolan sa mga katahap nga natulog si Trump base sa mga video nga nakita sa social media diin daw natulog gyud ang labing gamhanang tawo sa US.
Matod ni Dolan nga sa kinatibuk-ang duwa, diin napilde ang Knicks batok sa San Antonio Spurs, kanunay silang nag-estoryahanay ni Trump samtang nagtan-aw. / Gikan sa wires