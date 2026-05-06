Gikuwestiyon ang rekord ni Wemby

Gikuwestiyon sa Minnesota Timberwolves ang nahimong rekord ni San Antonio Spurs giant Victor Wembanyama sa National Basketball Association (NBA) isip ikatulong magduduwa nga nakamugna og triple-double nga adunay apil blocks.
Naposte ang rekord atol sa kapildihan sa Spurs batok sa Timberwolves sa Game 1 sa ilang Western Conference semi-finals series niadtong Martes, Mayo 5, 2026 (PH time) diin nirehistro si Wembanyama og 11 puntos, 15 rebounds ug 12 blocks.
Apan alang ni Timberwolves coach Chris Finch, goaltending ang upat sa blocks ni Wembanyama. / Gikan sa wires