Gilabay sa septic, naangol

Nagkapangos-pangos ug nabun-og ang 28-anyos nga ulitawo human siya giitsa sa gihulagway nga adik ngadto gihimo’ng septic tank niadtong alas 9:20 sa buntag Miyerkules, May 27, 2026, sa Mohon 2, Barangay Langtad, Dakbayan sa Naga.
Ang maong biktima nga si Eldie L. Pallermo, Jr., ulitawo, tighimo og balusters nga nagpuyo sa nahisgutang lugar.
Si Pallermo maoy napahimungtan sa kasuko sa suspek nga si Christopher Deniega, 32, ulitawo, ang gibilanggo sa Naga Police Station sa reklamo’ng physical injury.
Si Police Senior Master Sgt. Jake Catane, imbestigador sa Naga City Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu niingon nga si Deniega nagkalalis sa iyang amahan.
Tungod kay buot niya nga ipabaligya ang bara kay naa siyay gamitan sa kuwarta nga halin unya sa maong butang.
Apan nagdumili ang amahan kay sayod siya og unsay gamitan sa kuwarta ilabi na nga nagumon sa bisyo sa drugas.
Gikasuko kini sa suspek hinungdan nga nagwala og buot mopatay og tawo. Ang biktima nga nagsaka sa panimalay sa ginikanan sa suspek ang nilikay aron nga dili madamay sa away.
Apan gigukod na hinuon siya sa suspek ug sa dihang naabtan, gialsa dayon itsa ngadto sa septic tank.
“Grabe ang bun-og sa biktima kay bukobuko nag-una pagkatagak. Giugbok man gyud ni siya paglabay dihang nakuptan sa suspek,” sumala ni PSMSG Catane.
Giingo'ng adunay kasina o selos ang suspek ngadto ni Pallermo kay pinangga sa iyang ginikanan. Ang biktima maoy katimbang sa amahan ni Deniega sa higayon nga adunay ipatrabaho ug gipapuyo sa ilang balay tungod kay maayong tawo.
Nasayran nga gireklamo na kaniadto ang suspek sa iyang ginikanan og arson niadtong 2019 sa dihang gisunog niini ang ilang balay.
Apan na-dismiss ang kaso sa dihang way interest ang pamilya sa pagpadayon sa kiha. / GPL