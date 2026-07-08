Gilakip na si Eala sa Worls's Best

Sa iyang makasaysayong kampanya sa Wimbledon sa London, napamatud-an ni Filipina tennis Alex Eala nga nahilakip na siya sa gikonsiderar nga labing maayong tennis players lukop kalibotan.
Mao kini ang gipadayag ni ESPN Filipino contributing writer Miguel Alfonso Caramoan sa usa sa iyang mga artikulo nga napatik sa ESPN, duha ka adlaw human nanamilit si Eala sa Wimbledon, ang labing prestihiyusong tennis tournament lukop kalibotan.
Si Eala nikulit og kasaysayan human siya nakaabot sa 4th round sa Wimbledon diin nakasinati siya og kulbahinam nga kapildihan batok ni Italian Jasmine Polini,4-6, 6-4, 3-6, niadtong Lunes sa gabii, Hulyo 6, 2026 (PH time).
Gawas nga nahimo si Eala nga labing unang tennister sa Pilipinas nga nakaabot sa 4th round sa Wimbledon sa Open Era, nalabwan sab niya ang usa ka rekord nga nagbarog sulod sa kapin sa 70 ka tuig.
Nalabwan ni Eala ang 3rd round finishes nila ni Philippine tennis legends Felicisimo Ampon, Raymundo Deyro, ug Cesar Carmona atol sa amateur era.
Hinuon alang ni Eala, dili ang pagkulit niya og kasaysayan ang labing mahinungdanon, kon dili ang positibong mga leksyon nga iyang nakat-unan sa labing una niyang pagduwa sa Wimbledon.
Ning grassroots season, si Eala nakatali og 12-4 nga rekord lakip na niini ang iyang ikaduhang WTA 125 title, sa the Birmingham Open, ug ang semifinal appearance sa Berlin Open sa wala pa siya nihampak sa Wimbledon.
Nakaposte sab siya og kadaugan batok nila ni kanhi Wimbledon champion Elena Rybakina sa Kazakhstan, world No. 8 Elina Svitolina sa Ukraine, ug Wimbledon defending champion Iga Swiatek sa Poland nga nagsaka sa iyang career-record batok sa Top 10 players ngadto sa 7-4.
Sa pagkakaron, nakatutok na ang atensiyon ni Eala sa iyang hacrd-court campaign sugod sa Mubadala DC Open sa Washington, D.C., USA, nga ipahigayon karong Hulyo 27 hangtod Agusto 2. / ESL