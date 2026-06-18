Gilas 12-man lineup gibutyag na

Gibutyag na sa Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) ang mga sakop sa 12-man lineup sa Gilas Pilipinas nga mokombati sa third window sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers nga ipahigayon sa sayong bahin sa sunod buwan ning tuig 2026.
Upat ka mga sakop sa bag-uhay lang nahimong kampyon sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup nga mao ang Brgy. Ginebra Gin Kings.
Gipangtumbok mao sila si RJ Abarrientos, Scottie Thompson, Troy Rosario ug import Justin Brownlee, kinsa sa national moduwa isip naturalized player.
Mahilakip sab sa Gilas squad sila si AJ Edu, June Mar Fajardo, Chris Newsome, Kevin Quiambao, Dwight Ramos, ug Carl Tamayo.
Gikuha sab sa Gilas si UAAP Season 88 Finals MVP Mike Phillips, kinsa masubhan isip local player, ug hasta si Converge FiberXers star Justine Baltazar.
Nanghinaut ang Gilas nga ang presensya nila ni Phillips ug Baltazar makatapak sa dakong haw-ang sa ilang puwersa sa ilawom gumikan kay dili makaduwa ang big men nga sila si Kai Sotto ug Quentin Millora-Brown.
Sa third window, kontrahon sa Gilas ang New Zealand karong Hulyo 3 dayon ang host Australia karong Hulyo 6. / ESL