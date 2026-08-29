Gilas batok Iran

Sa milabay nga dekada karibal sa Gilas Pilipinas ang powerhouse Iran ug sa makadaghang higayon nahimong babag kini sa Philippine national team.
Suwayan paglingkawas sa Gilas ang bitbit nga hagit sa Iran karong Dominggo, Agusto 30, sa gabie sa Mall of Asia Arena atubangan sa libo-an ka Pinoy fans nga mopaluyo sa kawsa sa national team sa ikaupat nga window sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers.
Saligan ka Gilas ang final 12 lineup nga sila guards Chris Newsome, Scottie Thompson, CJ Perez, Juan Gomez de Liaño, Dwight Ramos; forwards Kevin Quiambao, Carl Tamayo, Troy Rosario, Justine Baltazar; ug big men Kai Sotto, AJ Edu ug June Mar Fajardo.
Kahinumdoman nga sa panahon ni 7-foot-2 NBA veteran Hamed Haddadi ug Samad Nikkhah Bahrami gidominar sa Iran ang ilang mga duwa batok sa Gilas.
Niadtong 2013, gipilde sa Iran ang Gilas sa FIBA Asia Championship sa gold medal match sa Mall of Asia Arena. Gikan ang Gilas adto sa makasaysayanon nga kadaogan batok South Korea nga maoy nakapasulod nila sa championship game.
Nakabalos ang Gilas sa 2015 ug gitumba ang Iran sa Changsa, China sa FIBA Asia Championship sa pagpangulo kaniadto ni naturalized player Andray Blatche ug local guards nga sila Jayson Castro ug Terrence Romeo.
Sa tuig 2018 ug 2019, wa makaporma ang Gilas sa Iran ug napilde sa duha ka qualifying games.
Pag-abot sa 2023 Asian Games, didto nakabalos pud ang Pilipinas pinaagi sa 84-83 nga kadaogan luyo sa bayanihon nga duwa ni Justin Brownless sa quarterfinals.
Dakong hagit karon sa Gilas kay di makaduwa sa Brownlee tungod sa injury niini.
Samtang ang Islamic Republic of Iran Basketball Federation nga moduwa sa Mohammad Amini sa ilang team para sa ikaupat nga window sa qualifier.
Ang 21- anyos usa sa eksplosibo nga player sa Iran diin nag-average kini og 14.6 puntos, 5.8 rebounds ug 1.6 assists sa Asia Cup. / RSC