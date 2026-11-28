Ihatag na sa Gilas Pilipinas ang tanan nila nga kusog sa krusyal nga duwa batok sa Iran sa ikalima nga window sa FIBA Basketball World Cup Asian qualifier karong Dominggo sa gabie, Nobiyembre 29, 2026, didto sa Karisma Arena sa Malaysia.
Mosandig ang Gilas sa pwersa sa ilawom nila Bennie Boatwright, Quentin Millora-Brown, Kai Sotto, AJ Edu, Mike Phillips, ug Troy Rosario.
Samtang ang mga tirador ug playmakers nga sila Scottie Thompson, Dwight Ramos, CJ Perez, Chris Newsome, Kevin Quiambao, Juan Gómez de Liaño, ug Rhenz Abando maoy mobanat sa gawas nga bahin.
Si Sotto, Edu, Millora-Brown, ug Phillips maoy naghatag og upat ka lain-laing opsyon sa ilawom ni head coach Tim Cone nga makahatag og mas daghang pag-abli og opsiyon sa korte.
Wala pa gani na apil si Boatwright, kansang kombinasyon sa gitas-on ug ang iyang itsa naghatag sa coaching staff og laing makapaikag nga opsyon sa frontcourt.
Taas pud og history ang Gilas ug Iran sa Asya, diin magtagbo sila sa mga dagko nga duwa. Sa FIBA Word Cup Asian Qualifiers gipakuratan sa Gilas ang Iran, 68-56, niadtong Agosto 30, 2026.
Niadto pud 2023 Asian Games, gipilde pud sa Gilas ang Iran sa quarterfinals.Sa tuig 2019, ang Iran pud ang nidominar sa Gilas diin ilang giharos ang Gilas duha ka qualifier games. / RSC