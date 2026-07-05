Gilas batok karibal Australia

Suwayan paglimot sa Gilas Pilipinas ang sakit nga kapildehan sa kamot sa New Zealand kay moatubang napud sila og lain nga lisod nga tahas batok sa Australia sa FIBA World Cup Asian Qualifiers karong Lunes, Hulyo 6, 2026, sa Perth Arena sa Australia.
Sugdan ang aksiyon batok sa magkaribal nga Pilipinas ug Australia alas 6:30 sa gabie oras sa Pilipinas.
Ang Gilas gikan sa sikit nga pagkapilde, 102-106, batok New Zealand niadtong Biyernes, diin posible unta to nilang masilat ang host team kon wa lang kini mahubsan sa uwahing bahin sa double overtime.
Samtang gikan sa kulbahinam ug makutas nga duwa ang Gilas, ang Australia sa ilang bahin, halos wa gisingot batok Guam nga ilang gilubong og makabungog nga 72 puntos, 124-52.
Ang 72 puntos nga labaw sa Australia mao ang bag-o nga World Cup qualifiers record.
Ang world No. 6 nga Australia nisaka sa 5-0 (win-loss) rekord ug nagpabilin nga wa’y tatsa sa Group A, samtang ang Gilas anaa sa ikatulo nga pwesto bitbit ang (2-3) nga baraha.
Ang New Zealand maoy solo nga nagkupot sa ikaduha nga luna bitbit ang 3-2 nga rekord.
Sa uwahi nga duwa sa Gilas ug Australia didto sa Maynila niadtong Marso, gilubong ang PHL national team sa iskor nga 66-93. / RSC