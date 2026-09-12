Gilas batok karibal nga China

Tulo ka tuig na ang milabay, giaswat ni Justin Brownlee ang Gilas Pilipinas batok sa karibal nga China sa mismong korte sa nauwahi sa 2023 Asian Games, diin nilahos ang Philippine team sa pagdaog sa gold medal human gibuntog pud ang Jordan sa championship match.
Sa 2026 Asian Games, magsangka na sa sayo nga bahin ang Gilas ug ang powerhouse sa Asya nga mao ang China sa elimination round sa Group C. Mag-rematch ang Gilas ug China karong Lunes, Septiyembre 14, 2026, didto sa IG Arena sa Japan.
Kahinumdoman niadtong 2023, gilubong og 20 puntos ang Gilas apan nakabalik kini aron pakuratan ang China sa kulbahinam nga 77-76 nga kadaugan.
Sa ilang rematch, daw lahi na ang sitwasyon kay wa man sa lineup ang naturalized player nga si Brownlee tungod sa injury niini. Ang pwersa sa Gilas karon mao sila si RJ Abarrientos, Jerrick Ahanmisi, Justin Arana, Brandon Bates, Justine Baltazar, Sedrick Barefield, Robert Bolick, Brandon Ganuelas-Rosser, Zavier Lucero, Adrian Nocum, ug Don Trollano.
Si coach Tim Cone mao gihapon ang mangulo sa Gilas bench. Ang Gilas lakip sa Group C sa maong torneyo kuyog ang China, Bahrain, ug Kazakhstan.
Ang top team sa maong group moderetso sa quarterfinals.
Ang motapos sa ikaduha ug ikatulo nga pwesto maadto sa pool kuyog ang mga runner-up sa lain nga group.
Ang ikaupat sa grupo mao ang eliminated na sa torneyo. / RSC