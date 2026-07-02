Gilas batok Tall Blacks

Sagubangon sa Gilas Pilipinas karong Biyernes, Hulyo 3, 2026, sa alas 3:00 sa hapon ang labing una nilang tahas sa Window 3 sa FIBA World Cup Asian Qualifiers batok sa host New Zealand Tall Blacks sa Spark Arena sa New Zealand.
Ang Gilas mosuway pagbawos sa nasinati nilang sikit nga kapildihan sa ilang pag-host sa Tall Blacks, 66-69, sa Window 2 sa qualifiers niadtong Pebrero 2026.
Ning maong tinguha, adunay lig-ong kasandigan ang Gilas nga mao ang mga Pinoy nga nagpuyo sa New Zealand.
“It’s really big. It’s a nice opportunity to play New Zealand. The last time that we were there, almost the whole crowd was Filipinos. Even though it’s away, it was still like a home game for us,” matod pa sa usa sa mga sinaligan sa Gilas nga si Dwight Ramos nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Mahinungdanon kaayo kining sangkaa gumikan kay kasamtangang nagbahin sa ikaduhang luna sa Group A ang Gilas ug Tall Blacks nga pulos adunay 2-2 nga rekord sa kinatibuk-an.
Sa Group A, ang Australia maoy nag-una bitbit ang 4-0 nga rekord samtang naa sa ulahi ang Guam nga adunay 0-4 nga rekord.
Pareho na man tuod nga naka-qualify na ang Gilas ug Tall Blacks sa sunod round sa group stage apan nagkinahanglan gihapon sila makadugang og kadaugan kay i-carryover man ang standing sa 1st round ngadto sa 2nd round.
Sa katapusan nilang tahas sa Window 3, atakihon sa Gilas ang Australia Boomers karong Lunes, Hulyo 6 sa alas 6:30 sa gabii.
Gipasabot ni Gilas coach Tim Cone nga nagkinahanglan silang makakuha og usa ka daog ning duha nila ka mga tahas sa Window 3 aron makalikay sa delikadong kahimtang.
“If we don’t win one of these next two games, then we’re going to have a very small margin of error as we move forward to the next round,” matod ni Cone nga napatik sa Spin.ph.
Gawas ni Ramos, ang ubang mga sakop sa Gilas ning higayona mao sila si Chris Newsome, RJ Abarrientos, Juan Gomez de Liaño, naturalized Justin Brownlee, Kevin Quiambao, Carl Tamayo, Calvin Oftana, Mike Phillips, June Mar Fajardo, AJ Edu, ug Justine Baltazar. / ESL