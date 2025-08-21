Gilas di pa makaporma og lineup alang sa SEAG

Una makaporma og pinal nga lineup ang Gilas Pilipinas alang sa umaabot nga Southeast Asian Games, ang Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) maghuwat pa nga ma-finalize sa SEAG committee ang eligibility rules niini.
Si SBP executive director Erika Dy nagkanayon nga sa iyang nasayran, ang organizing committee sa host Thailand moimplementar og estriktong lagda sa FIBA kabahin sa eligibility sa usa ka magduduwa.
Matod ni Dy nga sa sunod semana, aduna nay pinal nga eligibility rules ang SEAG committee ug makasugod na ang SBP sa pagpakigsabot ni coach Norman Black kabahin sa pagporma sa lineup sa Gilas, nga maoy defending champion sa kompetisyon.
Ang SBP maoy basketball governing body sa Pilipinas.
Ubay-ubay na nga mga magduduwa ang ningpadayag og interests nga moduwa sa Gilas alang sa SEAG lakip na niini ang Fil-Ams nga sila si Ray Parks ug Quentin Millora-Brown.
Si Millora-Brown bag-uhay lang naaprubahan sa FIBA nga makaduwa sa Gilas isip local player. / ESL