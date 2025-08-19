Gilas dili magprobema sa pagdepensa sa SEAG title

Basi sa inisyal nga listahan sa mga magduduwa nga ningpadayag og interest nga morepresentar sa Pilipinas alang sa umaabot nga Southeast Asian Games, tataw nga dili magproblema ang Gilas Pilipinas sa pagdepensa sa ilang gold medal sa kompetisyon.
Usa ka kasaligang tinubdan sa Spin.ph niingon nga naa na'y dekalidad nga mga magduduwa nga ningpadayag sa ilang intensyon ngadto sa Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) ug national coach Norman Black.
Naglakip niini sila si Korea-based players Kevin Quiambao ug SJ Belangel, ang bag-ong gitugotan nga Gilas local player Quentin Millora-Brown, ug Japan B.League Asian imports Matthew Wright ug Ray Parks.
Apil sab niini ang kanhi US NCAA standouts Remy Martin, Boogie Ellis, ug Kihei Clark, UAAP stars Mike Phillips ug Mason Amos, hasta si Jason Brickman ug ang magsuong sila si Juan ug Javi Gomez de Liano.
Sa sayo pa, adunay kabalaka nga nitumaw nga dili makaporma og lig-ong puwersa ang Gilas tungod kay ipahigayon ang SEAG sa tungatungang bahin sa 50th Season sa Philippine Basketball Association (PBA).
Nagpasabot kini nga dili makaduwa sa Gilas ang pambatong mga magduduwa sa Gilas sa SEAG, nga ipahigayon karong Disyembre 9-20, 2025, sa Bangkok, Thailand.
Apan sa kadaghang ningpadayag sa ilang intensyon nga moduwa sa Gilas niini pa lang ka sayo, napapha kining maong kabalaka. / ESL