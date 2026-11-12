Gilas dili na makapraktis sa Pilipinas

Wala na’y panahon nga maka-training ang Gilas Pilipinas sa Manila alang sa ilang kampanya sa 5th window sa FIBA World Cup Basketball Asian Qualifiers nga ipahigayon sa ulahing bahin ning Nobiyembre sa Seremban, Malaysia.
Gipasabot ni Gilas coach Tim Cone nga ang overseas Filipino players lakip na ang bag-ong nahimo nga naturalized player nga si Bennie Boatwright karon pa’ng Nobiyembre 20 makabuhi sa ilang tagsatagsa ka team.
Ang kinatibuk-ang puwersa sa Gilas molarga na karong Nobiyembre 21 paingon sa Malaysia ug sa maong nasod na sila makasugod pag-ensayo isip usa ka puwersa.
“Everybody else comes on the 19th or on the 20th. We won’t have a full team until we get down to Kuala Lumpur,” pasabot ni Cone, nga napatik sa www.pba.ph.
“In my understanding, AJ (Edu), Q (Quentin Millora-Brown), and Mike Philips are all joining us in Kuala Lumpur directly from Japan. Dwight (Ramos) is coming in a day before, and most of the guys are coming in a day before,” dugang ni Cone.
Tungod niini, dili na makapahigayon og training camp sa Manila ang Gilas.
“We will not. We could have a practice but it would be with three or four players. It doesn’t make sense for us practicing with three or four players,” matod ni Cone, kinsa nagtumbok sa mga magduduwa sa Philippine Basketball Association (PBA) nga sila si Scottie Thompson, Chris Newsome, Juan Gomez De Liano, ug CJ Perez.
Sa Malaysia, kontrahon sa Gilas ang Syria karong Nobiyembre 27 dayon ang Iran karong Nobiyembre 29. / ESL