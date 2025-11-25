Gilas final 12 gibutyag na

Gibutyag na ang mga molangkob sa Final 12 sa Gilas Pilipinas alang sa umaabot nga Window 1 sa FIBA World Cup Asian qualifiers ug duha ka bag-ong mga pangalan ang ningtumaw – RJ Abarrientos ug Fil-Am Quentin Millora-Brown.
Kini maoy labing unang higayon nga morepresentar sa Pilipinas sila si Abarrientos ug Millora-Brown sa usa ka mayorihiyang international competisyon ubos sa paggiya ni coach Tim Cone.
Makig-uban sila si Abarrientos ug Millora-Brown sa karaang mga sakop sa Gilas nga sila si Scottie Thompson, Japeth Aguilar, Chris Newsome, Dwight Ramos, AJ Edu, June Mar Fajardo, Kevin Quiambao, Carl Tamayo, CJ Perez, ug naturalized player Justine Brownlee.
Ang katapusang nangatangtang gikan sa orihinal nga 18-man training pool mao sila si Jamie Malonzo, Troy Rosario, ug Juan Gomez De Liano.
"We the staff had to make some really, really tough decisions coming in with the Final 12 because everybody came to work. And there's no reason for anybody to be in or out. Everybody probably should be in," matod ni Cone atol sa sendoff event niadtong Lunes, Nobiyembre 24, nga napatik sa www.pba.ph.
Sa Window 1, ang Gilas nahilakip sa Group A kauban ang Guam, Australia ug New Zealand.
Sa labing una nilang tahas, atakihon sa Gilas ang Guam karong Biyernes, Nobiyembre 28.
Karong Disyembre 1, ang Gilas na sab ang mo-host sa Guam. / ESL