Gilas gidayeg gihapon ni Marcos

Napakyas man tuod ang Gilas Pilipinas sa ilang misyon sa Olympic Qualifying Tournament (OQT) sa Riga, Latvia apan giuwan lang gihapon sila og mga pagdayeg ug usa niini nagagikan mismo sa presidente sa nasod nga si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Natuldokan ang kampanya sa Gilas sa OQT human sila gipalagpot sa Brazil, 71-60, sa semi-finals niadtong Sabado, Hulyo 6, 2024 (PH time).

Niini, hingpit nga napusgay ang pangandoy sa Gilas nga maka-qualify sa Paris Olympics.

Apan alang ni Marcos, ang pagsulod sa Gilas sa semis sa OQT nakahatag na og dakong dungog sa nasod.

“It was a great fight, Gilas Pilipinas,” mensahe ni Marcos sa X, kanhi Twitter.

“You have made us Fili­pinos proud and made

history! We will always stand behind you in support.”

Ang Gilas, world ranked No. 37, nihimo og grabeng langas sa OQT dihang ilang gipaka­ging ang host ug world No. 6 Latvia, 89-80, sa elimination stage. / ESL