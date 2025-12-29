Gilas gihatagan og rekognasyon sa PBA

Gihatagan og rekognasyon sa Philippine Basketball Association (PBA) ang mga sakop sa Gilas Pilipinas nga nakalangkat og gold medal sa men’s basketball sa bag-ohay lang nahuman nga 33rd Southeast Asian Games sa Thailand.
Nahitabo kini sa halftime sa quarter-finals game tali sa TNT Tropang 5G ug Magnolia Chicken Timplados Hotshots niadtong Sabado, Disyembre 27, 2025, sa PBA Season 50 Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum.
Gipangulohan ni coach Norman Black ang mga sakop sa Gilas nga ningtunga atol sa kalihukan.
Kauban ni Black mao sila si Robert Bolick, Thirdy Ravena, Von Pessumal, Jamie Malonzo, Abu Tratter, Veejay Pre, Justin Chua, ug Poy Erram.
Ang mga sakop sa Gilas nga wala nakatunga mao sila si Dalph Panopio, Matthew Wright, Ray Parks, Cedric Manzano, ug Allen Liwag.
Si PBA Board chairman Ricky Vargas nakig-uban ni Commissioner Willie Marcial ug Magnolia team governor Jason Webb sa pagrekognisar sa Gilas.
Ningtunga sab sa kalihukan ang mga sakop sa coaching staff nga sila si Sandy Arespacochaga, Bacon Austria, ug Andre Santos.
Gihuman sa Gilas ang ilang kampanya sa SEAG nga wala’y pilde sulod sa upat ka mga duwa.
Sa gold medal game, gipangpukan sa Gilas ang host Thailand, 70-64.
Ang gold nga nakuha sa Gilas maoy ika-20 sa Philippine national basketball team sukad sa labing unang pagsalmot niini sa kompetisyon niadtong 1977.
Sa kinatibuk-ang, ang Pilipinas nahiluna sa ikaunom nga puwesto dala ang 50 gold, 73 silver, ug 154 bronze medals. / ESL