Gilas gikastigo sa Boomers

Nakatilaw og kastigo ang host Gilas Pilipinas batok sa Australia Boomers, 93-66, niadtong Dominggo sa gabii, Marso 1, 2026, sa Window 2 sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers sa Mall of Asia Arena sa Manila.
Ang Gilas nabutlogan ning maong window sulod sa duha ka duwa. Unang ningpukan sa Gilas mao ang New Zealand Tall Blacks, 69-66, niadtong Huwebes, Pebrero 26, 2026.
Batok sa Boomers, nakakombati pa og insakto ang Gilas sa 1st half apan wala kini nakasugakod dihang nagpauwan og three-point shots ang Boomers sa 2nd half sa pagpangulo ni Elijah Pepper.
Gawas sa three-pointers, nakahatag sab og dakong problema sa Gilas ang 18 ka offensive rebounds sa Boomers.
Gikan sa lima lang ka puntos nga labaw sa halftime, gidugkatan ni Pepper ang kalit nga pagbulhot sa opensa sa Boomers sugod sa 3rd quarter nga wala na ninglubad hangtod sa katapusang gutlo.
Ang Boomers ningsaka sa 4-0 nga rekord sa Group B, ang Gilas ug Tall Blacks pulos naggunit og 2-2 nga rekord samtang ang Guam natagak sa 0-4.
Niini, ang Boomers, Gilas, ug Tall Blacks mao ang makaabante sa sunod round gikan sa ilang grupo samtang nanamilit na ang Guam.
Puntos matag usa:
Australia 93 – Pepper 28, Krebs 18, Creek 13, Wilson 12, Kay 8, J. White 6, I. White 5, Froling 3.
Gilas Pilipinas (66) – Brownlee 20, Millora-Brown 11, Ramos 9, Edu 6, Newsome 4, Oftana 3, Thompson 3, Perez 3, Quiambao 3, Tamayo 2, Fajardo 2, Gomez de Liano 0. Quarters: 14-13; 38-33; 68-53; 93-66. / ESL