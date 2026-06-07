Gilas Girls midominar sa U18 SEABA Qualifiers

Gilubong sa Gilas Pilipinas Girls ang Indonesia, 88-62, aron hingpit nga idominar ang FIBA U18 Women’s Asia Cup SEABA Qualifiers niadtong Sabado, Hunyo 6, 2026, didto sa Bacolod City.
Gipangulohan ni Rhiane Perez ang ratsada sa Gilas Girls human nimugna og 18 puntos, lima ka rebounds, upat ka assists, ug usa ka steal, samtang si Sophia Dignadice niamot usab og 14 puntos, upat ka rebounds, duha ka assists, ug tulo ka steals.
Gitapos sa Gilas Girls ang maong torneyo bitbit ang limpyo ug wala’y pildi nga 4-0 (win-loss) record, human nila gitumba ang Indonesia, Singapore, Thailand, ug Vietnam.
Kahinumdoman nga gipilde sa Pinay players og 51 puntos ang Vietnam, gitambakan og 30 puntos ang Singapore, ug 38 puntos ang Thailand.
Daan na nga nakasiguro og luna ang Pilipinas ngadto sa elite Division A sa FIBA U18 Women’s Asia Cup human nila gidominar ug gipangulohan ang Division B niadtong tuig 2024.
Ang FIBA U18 Women’s Asia Cup gikatakda nga ipahigayon didto sa Malaysia karong tuiga. / RSC