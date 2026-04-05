Gilas gitagak sa South Korea sa FIBA 3x3

Wa makaabante ang Gilas Pilipinas sa sunod round human kini gipilde sa rival nga South Korea, 15-18, sa quarterfinals sa 2026 FIBA 3×3 Asia Cup niadtong Dominggo, Abril 5, 2026, sa OCBC Square didto sa Singapore.
Bisan sa kapildehan, ang Gilas nikahimo sa ilang best performance sulod sa upat ka tuig sa men’s competition sa Asia Cup.
Nakasulod ang Gilas sa quarterfinals human nila gikastigo ang Chinese Taipei, 21-13, sa knockout stage sa final day sa pool play sa susamang venue.
Niadtong duwa nipabuto si Jerrick Ahanmisi og walo ka puntos sa iyang team-high nga 11 puntos gikan sa two-point area para dalhon ang Filipinos sa dominante nga kadaogan batok sa mga Taiwanese.
Ang Mongolia, kinsa nipilde sa Gilas Pilipinas sa sikit nga 21-19 nga duwa maoy nag-una sa pool nga adunay 2-0 record human nila gipilde pud ang Chinese Taipei, 21-15.
Tungod sa kadaogan sa South Korea niabante kini ngadto sa semifinals batok China. Gaduwa ang maong teams niining pagsuwat. / RSC