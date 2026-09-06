Gilas gitumba pagbalik sa South Korea

Nakatilaw og lain napud nga kapildihan ang Gilas Pilipinas sa mga kamot sa South Korea, 69-42, niadtong Dominggo, Septiyembre 6, 2026, didto sa Suwon KT Sonicboom Arena.
Ang maong duwa batok sa South Korea kabahin sa mga tune-up game sa Gilas alang sa ilang pagdepensa sa titulo sa abot nga 2026 Asian Games, nga pormal nga mosugod karong Huwebes, Septiyembre 10, 2026, didto sa Japan.
Nangulo alang sa Korea si Ki Sang Yu nga naghaag og 15 puntos, diin 12 niini iyang gipang-itsa sa unang kwarter lamang. Nitabang usab si Jun Seok Yeo pinaagi sa iyang 14 puntos.
Unom ra ka magduduwa sa Gilas ang nakatala og puntos. Si Zavier Lucero maoy nangu sa national team sa iyang 14 puntos, unom ka rebounds, ug tulo ka assists. Si Adrian Nocum nidugang og nuybe puntos, samtang sila si Barefield ug Ganuelas-Rosser niamot og tag-pito ka puntos matag usa.
Si Justine Baltazar nitali og 10 ka rebounds ug nakahatag og tulo ka assists.
Duha ka adlaw ang nilabay, ang Gilas nakatilaw usab og hapdos nga kapildihan batok Korea human sila gipildi, 81-55.
Sa umaabot nga Asian Games, ang Gilas nabutang sa Group C alang sa elimination round kauban ang Bahrain, Kazakhstan, ug ang higanteng China. / RSC