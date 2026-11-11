Gilas lineup gibutyag na

Gianunsiyo na sa Gilas Pilipinas ang ilang 12-man lineup nga mohamag sa 5th window sa FIBA World Cup Basketball Asian Qualifiers nga ipahigayon sa ulahing bahin ning buwan sa Nobiyembre 2026 sa Malaysia.
Ning higayuna, masubhan na sa Gilas ang bag-o lang nga nahimong naturalized player ngs si Bennie Boatwright, kinsa kanhi import sa San Miguel Beermen sa Philippine Basketball Association (PBA).
Gilaumang dako kaayo og matabang si Boatwright sa mahinungdanong mga tahas sa Gilas batok sa Syria karong Nobiyembre 27 ug Iran karong Nobiyembre 29.
Mobalik na sab pagduwa sa Gilas sila si Rhenz Abando, Quentin Millora-Brown, ug Mike Philips.
Mokompleto sa puwersa sa Gilas mao sila si Scottie Thompson, Chris Newsome, CJ Perez, Dwight Ramos, AJ Edu, Kevin Quiambao, Juan Gomez De Liano, ug Kai Sotto.
Makonsiderar nga usa kini sa labing lig-ong mga naporma nga puwersa sa Gilas sukad kaniadto.
Nawala ning higayuna sa puwersa sa Gilas sila si Calvin Oftana ug Carl Tamayo.
Si Oftana nananghid nga dili una moduwa sa Gilas ning higayuna kay nakatakdang manganak ang iyang asawa sa hinapos nga bahin ning buwana samtang si Tamayo adunay angol (ankle sprain).
Ang Gilas kasamtangang naa sa ikalimang puwesto sa Group E dala ang 4-4 nga rekord apan sikit ra ang distansya gikan sa mga nag-una kanila nga mao ang Iran ug Jordan, nga pulos adunay 5-3 nga rekord.
Ang Australia maoy nag-una sa Group E nga adunay perpektong rekord nga 8-0. / ESL