Gilas makigkombati na sa Guam karon

Sugdan sa Gilas Pilipinas ang ilang kampanya sa Asia qualifiers sa 2027 FIBA Basketball World Cup pinaagi sa pag-asdang sa Guam karong alas 5:00 sa hapon, Biyernes, Nobiyembre 28, 2025 (PH time), sa University of Guam Calvo Field House.
Ang Gilas ug Guam nahisakop sa Group A kauban ang powerhouse teams New Zealand ug Australia.
Makonsiderar nga inilog ang Gilas ning sangkaa gumikan kay mao pa lang kini ang labing unang higayon nga moduwa sa qualifiers ang Guam diin sakop si San Miguel Beermen guard Jericho Cruz kinsa usa ka Guamanian-Filipino.
Apan alang ni Gilas coach Tim Cone, wala’y luna ang bisan gamay nga kompiyansa gumikan kay
kinahanglan nilang masugdan ang torneyo og makadugang og kadasig nga kadaugan.
“They’re a tempo team, they slow the game down. They really play inside and out,” paghulagway ni Cone sa Guam nga napatik sa www.pba.ph.
Naglaom si Cone nga mokombati ang Guam nga puno sa kadasig gumikan sa home crowd.
“When you’re playing at home, it’s a whole different ballgame. Players play different in front of their home crowd, of their homecourt. It’s a completely different thing and that’s something we have to overcome,” pasabot ni Cone.
Ang mga sakop sa Gilas mao sila si Carl Tamayo, AJ Edu, Scottie Thompson, Japeth Aguilar, Chris Newsome, June Mar Fajardo, CJ Perez, Dwight Ramos, RJ Abarrientos, Quentin Millora-Brown, Kevin Quiambao, ug naturalized player Justin Brownlee. / ESL