Gilas mi-qualify na sa 2025 FIBA Asia Cup

Naka-qualify na ang Gilas Pilipinas alang sa 2025 FIBA Asia Cup human nila gipanglampornas ang Hong Kong, 93-54, niadtong Dominggo sa gabii, Nobiyembre 24, 2024, sa second window sa qualifiers sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Ning maong daog, nainat sa Gilas ang ilang limpyong rekord sa Group B sa qualifiers ngadto sa 4-0 apil na niini ang ilang duha ka mga tahas sa first window.

Ningdominar ang mga higante sa Gilas nga sila si Kai Sotto ug June Mar Fajardo sa ilawom nga bahin nga maoy naghatag og dakong problema sa Hong Kong.

Gawas sa presensya nila ni Sotto ug Fajardo sa ilawom, nangigo pa gyud sa gawas ang ubang mga magduduwa sa Gilas sugod sa 3rd quarter ug mao kini ang nag-abli’g dako sa pultahan paingon sa 39 puntos nga daog.

“We’re already in. We just haven’t fixed our seeding yet. But we’ve placed a spot already,” matod ni Gilas coach Tim Cone nga napatik sa www.pba.ph.

Ang tournament proper ipahigayon karong Agusto 5-17, 2025, sa Saudi Arabia.

Ang Gilas, nga ningpakaging sa world no. 22 New Zealand, 93-89, sa premiro nilang tahas sa second window, ningkombati nga wala ang usa sa ilang labing mga pambato nga si Dwight Ramos, kinsa adunay minor calf injury.

Puntos kada usa:

Gilas Pilipinas (93) — Tamayo 16, Fajardo 14, Brownlee 13, Sotto 12, Perez 10, Newsome 9, Thompson 8, Quiambao 8, Amos 3, Oftana 0, Aguilar 0.

Hong Kong (54) — Shui 11, Xu 10, Yang 9, Tsai 8, Reid 6, Yip 4, Pok 3, Leung 3. / ESL