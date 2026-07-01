Gilas midominar na sab batok Bulls

Laing dakong kadaugan ang nahimo sa Gilas Pilipinas sa ikaduha nilang tune-up game ug ning higayona, ang Franklin Bulls maoy biktima, 94-66, niadtong Martes sa gabii, Hunyo 30, 2026 (PH time), sa New Zealand.
Nahimo kini sa Gilas bisan wala sila ningduwa si naturalized Justin Brownlee ug Mike Phillips.
Ang Gilas nga ninglampornas sa Manawatu Jets, 92-61, sa premiro nilang tune-up game, gipangulohan ni Carl Tamayo pinaagi sa iyang 22 puntos samtang nidugang og 19 puntos si Dwight Ramos.
Adunay higayon nga niabot og 31 puntos ang labaw sa Gilas.
Ang duha ka tune-up games mao ang katapusang tipik sa preparasyon sa Gilas alang sa 3rd Window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers diin mosagubang sila og duha ka malisod nga mga tahas.
Sa 3rd Window, kontrahon sa Gilas ang New Zealand Tall Blacks karong Biyernes, Hulyo 3, una sila mobiyahe paingon sa Perth, Australia aron sangkaon ang Australia Boomers karong Hulyo 6, Lunes.
“That’s really good preparation for us. I’ve always said that a prepared team is a confident team, and if we’re confident, that’s going to show in our games,” matod ni Gilas coach Tim Cone nga napatik sa www.pba.ph. / ESL