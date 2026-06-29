Gilas mipatiurok sa Manawatu Jets

Gipangmakmak sa Gilas Pilipinas ang usa ka local professional team Manawatu Jets, 90-61, sa usa ka exhibition game niadtong Dominggo, Hunyo 28, 2026, sa Palmy Arena sa New Zealand.
Ang duwa tipik sa pagpangandam sa Gilas alang sa ilang kampanya sa nagkaduol nga Window 3 sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.
Naangkon sa Gilas ang dakong kadaugan bisan wala mopakita og aksiyon ang naturalized nga pambato niini nga si Justin Brownlee kinsa gipapahuway una sa team management kay gikan pa siya sa malampuson niyang pagtuboy sa Brgy. Ginebra Gin Kings sa kampyunato sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner's Cup.
Sa pagpadaplin ni Brownlee, nagkumboya sila si Kevin Quiambao, Carl Tamayo, ug Troy Rosario aron agakon ang Gilas.
Si Quiambao nimugna og 13 puntos, nidugang og 12 puntos si Tamayo, samtang niamot og 11 puntos si Rosario.
Sa 2nd quarter gisugdan sa Gilas pagkontrolar ang duwa ug wala na sila molingi pagbalik hangtod na sa katapusang gutlo.
Puntos matag usa:
Gilas (90) – Quiambao 13, Tamayo 12, Rosario 11, Gomez de Liaño 9, Ramos 8, Newsome 7, AJ Edu 7, Philips 6, Abarrientos 6, Fajardo 4, Baltazar 3.
Jets (61)- Evans 11, Reed 10, Essahary 9, Richards 8, Small 7, Poplar 6, Collins 5, Zahran 3, Makoii 2. Quarterscores: 25-12, 45-33, 67-45, 90-61. / ESL