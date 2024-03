Gilas misaka sa FIBA world ranking

Nisaka og usa ka ang-ang ang Gilas Pilipinas sa labing bag-ong FIBA Men’s World Ranking gumikan sa perpektong duha ka mga daog niini sa bag-uhay lang nahuman nga 1st window sa Asia Cup 2025 qualifiers.

Ang Gilas ningpatong na karon sa ika-37 nga puwesto.

Usa ra man tuod kini gamay nga umento sa Gilas apan mahinungdanon kini sa long-term nga panglantaw ni national coach Tim Cone.

Ning puntoha, ang nakatutok na si Cone sa mas lisod nga misyon – ang Olympic Qualifying Tournament karong Hulyo, 2024.

“We need to make a lot more bigger strides as we go as the next game we play is Latvia, which is top eight. We got Latvia and Georgia coming up. So can we get to that level?” batbat ni Cone nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

Ang Latvia maoy world No. 6 samtang ang Georgia maoy world No. 23./ESL

Isip pagpangandam ning maong mga puwersa, ang Gilas mosagubang og tuneup games sa Europe sa umaabot.

“We’ve got some invitations from Lithuania, Slovenia, and the Czech Republic, we’re gonna work our way through those, and then see what we can do,” matod ni Cone./ESL