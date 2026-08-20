Gilas mitiklo sa Korean team Ulsan sa tuneup game

Gipangpukan sa Gilas Pilipinas ang Korean Basketball League (KBL) team Ulsan Hyundai Mobis Phoebus, 81-76, kagahapon, Huwebes, Agusto 20, 2026, sa usa ka tuneup game sa San Miguel Corp. (SMC) gym sa Pasig City.
Ang duwa tipik sa preparasyon sa Gilas alang sa fourth window sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers.
Nagsilbi sab kining preparasyon sa Mobis Phoebus alang sa umaabot nga season sa KBL.
Ang mga sakop sa Gilas nga Asian imports sa KBL nga sila si Kevin Quiambao ug Carl Tamayo nakigbatok og pamilyar nga kontra ning sangkaa.
Sa KBL, si Quiambao nagduwa sa Goyang Sono Skygunners samtang si Tamayo nagduwa sa Changwon LG Sakers.
Ang Mobis Phoebus mao sab ang kanhi team sa sakop sa Gilas nga si RJ Abarrientos dihang nagduwa pa siya sa KBL, diin nahimo siyang Rookie of the Year niadtong 2023.
Sa fourth window sa qualifiers, ang Gilas mo-host sa Jordan karong Agusto 28 ug Iran karong Agusto 30 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. / ESL