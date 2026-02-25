Gilas mobangga sa New Zealand

Sugdan sa Gilas Pilipinas ang ilang makotas nga tahas sa ikaduhang window sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers.
Ikatigi sa Gilas ang powerhouse New Zealand karong alas 7:30 sa gabii sa Mall of Asia Arena (MOA) didto sa kaulohan, human niini sundan kini og matchup batok sa Australia sa Marso 1, 2026.
Matod pa sa pambato sa Pilipinas nga si Justin Brownlee nga mao kini ang labing lisod nga window nila diin puros mga kusgon sa Asya ang ilang ikabangga.
“Of course, you know Australia and New Zealand, two tough competitors that we have to go up against. So we got our hands full. I think it’s going to be maybe our toughest window right here,” sigon ni Brownlee.
Nagkanayon ang beterano nga si Brownlee nga bisan pa sa lisod nga tahas, dako nga tabang ilang madawat ug gisaligan gikan sa Filipino fans nga modagsa sa MOA.
“It’s definitely going to help us a lot. Of course, kind of wherever we go, we’re playing in front of Filipino fans,” ni Brownlee.
Katabang ni Brownless sila si June Mar Fajardo, Scottie Thompson, Dwight Ramos, CJ Perez, Chris Newsome, Calvin Oftana, Kevin Quiambao, Carl Tamayo, AJ Edu, Quentin Millora-Brown, Justine Baltazar, RJ Abarrientos, Juan Gomez de Liaño ug Troy Rosario. / RSC