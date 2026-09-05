Gilas modepensa sa titulo

Bitbiton sa Gilas Pilipinas ang ilang taas nga kompiyansiya gikan sa mabulokon nga FIBA World Cup Asian Qualifiers ngadto sa sunod nga tahas sa 2026 Asian Games didto sa Japan.
Depensahan sa Pilipinas ang titulo nga gidaog sa uwahing Asiad tulo ka tuig ang milabay didto sa China, diin gilangkat sa nasod ang unang titulo sa Asian men’s basketball sulod sa 61 ka tuig.
Ang Gilas mibuntog sa mga higante sa Asya nga Iran ug Jordan pipila ka adlaw ang nilabay sa ikaupat nga window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers nga gipahigayon sa Mall of Asia Arena.
Kining maong kadaogan maoy bawnon sa Gilas sa ilang pagsadsad sa lain nga tahas diin ilang sugdan ang pagdepensa sa titulo karong Biyernes.
Nalakip ang Gilas sa Group C sa elimination round kuyog ang Bahrain, Kazakhstan ug China. Unang kontrahon sa Gilas ang Bahrain sa Septiyembre 11, sundan kini sa Kazakhstan. Mopahuway lang sila og usa ka adlaw usa mokontra sa karibal nga China sa Septiyembre 14.
Ang head coach sa Gilas nga si Tim Cone nipinal sa 11-man roster nga gilangkuban nila RJ Abarrientos, Jerrick Ahanmisi, Justin Arana, Brandon Bates, Justine Baltazar, Sedrick Barefield, Robert Bolick, Brandon Ganuelas-Rosser, Zavier Lucero, Adrian Nocum ug Don Trollano.
Gahuwat pud ang Gilas sa medical clearance ni naturalized big man Justin Brownlee nga maoy mokompleto sa lineup sa team.
Kahinumdoman nga si Brownlee maoy nialsa sa Pilipinas sa 2023 Asian Games sa final batok Jordan ug sikit nga duwa sa semifinals kontra host China.
Ang kompetisyon sa men's 5-on-5 basketball duwaon sa IG Arena didto sa Nagoya, Aichi Prefecture, Japan. / RSC