Gilas mokontra sa Turkey sa laing tune-up game

Kontrahon sa Gilas Pilipinas ang national team sa host Turkey karong adlawa, Huwebes, Hunyo 27, 2024, sa ikaduha niining tune-up game alang sa umaabot nga FIBA Olympic Qualifying Tournament (OQT).

Sa premiro nilang tune-up game, gipangmakmak sa Gilas ang Taiwan Mustangs, 74-64, niadtong Lunes sa gabii, Hunyo 24, 2024, sa Philsports Arena sa Pasig City.

Sama sa ilang pagpakigsangka sa Mustangs, ang Gilas mosandig ra gihapon sa ilang 11-man roster ning higayuna.

Gipasabot ni Gilas coach Tim Cone nga dili na siya mokuha’g ipuli sa naangol niyang pointguard nga si Scottie Thompson hangtod na sa ilang pagkampanya sa OQT nga ipahigayon karong Hulyo 2-7, 2024 sa Riga, Latvia.

“I think we’re better off going 11 strong. It’s not that big of a deal that we’re just 11-strong,” matod ni Cone nga napatik sa www.pba.ph.

Ang mga sakop sa Gilas mao sila si naturalized player Justine Brownlee, Mason Amos, June Mar Fajardo, Kai Sotto, Carl Tamayo, Dwight Ramos, Chris Newsome, CJ Perez, Japeth Aguilar, Kevin Quiambao, ug Calvin Oftana.

Gikan sa Turkey, moasdang ang Gilas sa Poland karong Hunyo 30, 2024, alang sa ikatulo ug katapusan niining tune-up game. / ESL