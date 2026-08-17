Gilas moporma og 2 ka teams

Moporma og duha ka teams ang Gilas Pilipinas alang sa kampanya niini sa nagsunod nga duha ka mayorihiyang international events nga mao ang Asian Games ug 2nd round sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.
Mao kini ang gibutyag ni Gilas Pilipinas coach Tim Cone kinsa nitataw nga buwag nga magpraktis ang duha ka national teams nga ilang pormahon.
Kinahanglan kining buhaton sa Gilas gumikan kay ang Asian Games dili FIBA-sanctioned tournament, nagpasabot nga ang mga Pinoy nga nagduwa og liga sa gawas sa nasod, sama sa Korean Basketball League (KBL) ug Japan B.League (JBL), dili pwedeng makaduwa sa Asian Games.
Kay ngano man? Kini tungod kay ang KBL, JBL, ug uban pang professional leagues sa gawas sa nasod, motugot lang sa ilang international players nga makaduwa sa usa ka FIBA-sanctioned tournament.
Tungod niini, pulos gikan sa Philippine Basketball Association (PBA) ang pormahon nga team ni Cone alang sa Asian Games nga ipahigayon sugod karong Septiyembre 10, 2026, sa Nagoya, Japan.
Ang international players sa Gilas nga sila si Dwight Ramos, AJ Edu, Carl Tamayo, ug Kevin Quiambao makaduwa lang sa FIBA World Cup Asian Qualifiers nga ipahigayon karong Agusto 28-30 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, Manila.
Si Justin Brownlee kinsa hingpit na nga naalim gikan sa hamstring injury, gikatahong nahibalik na sa Pilipinas niadtong Dominggo, Agusto 16, ug makaapil na siya sa training sa Gilas.
Gikatahong naabot na sab sa nasod ang tanang international players sa Gilas gikan sa tagsatagsa ka liga nga ilang giduwaan sa gawas sa nasod.
“We’re gonna have two pretty much separate teams. One for the window and one for the Asian Games. That’s pretty much the plan. We’re going to practice separately," matod ni Cone nga napatik sa www.pba.ph.
Modumala sa praktis sa Gilas, nga alang sa qualifiers, mao sila si Cone, LA Tenorio, ug Sean Chambers samtang ang mogiya sa training sa Gilas nga alang sa Asian Games, mao sila si Jong Uichico, Richard Del Rosario, ug Josh Reyes.
Ning pagsuwat, wala pa masayri ang kompletong puwersa sa All-PBA Gilas squad alang sa Asian Games, diin ang Gilas maoy defending gold winner. / ESL