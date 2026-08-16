Gilas mosandig sa All-PBA lineup sa Asian

Susama sa miaging Asian Games, ang Gilas Pilipinas langkuban og players nga gikan tanan sa Philippine Basketball Association (PBA) ug wala ang mga Filipino overseas-based players.
Gipadayag kini ni national coach Tim Cone nga walay mga overseas Filipino player ang kuyog sa Gilas didto sa Nagoya, Japan alang sa 2026 Asian Games sa Sept. 10 hangtod 20.
Ang mga regular nga Filipino overseas players nga nagduwa sa mga liga sa Korea ug Hapon wala sa lineup sa Gilas alang sa Asiad. Sila mao sila si Dwight Ramos, AJ Edu, Quentin Millora-Brown, Jamie Malonzo, Kai Sotto, Carl Tamayo, ug Kevin Quiambao.
“None of the Japan and Korean players can play in the Asian Games, so we just decided to pretty much bring an all-PBA contingent to the Asiad along with Justin (Brownlee),” matod pa ni Cone.
Gisusi pa ang kahimtang sa naturalized player candidate nga si Bennie Boatwright, apan mag-agad kini kon makuha ba niya ang iyang Philippine passport sa dili pa ang maong torneyo.
“So aside from that, it’s going to be Justin and an all-PBA team,” dugang pa ni Cone.
Napamatud-an na sa usa ka all-PBA nga koponan nga kaya nilang harion ang entablado sa Asiad. Niadtong 2023 Hangzhou Games, ang Gilas Pilipinas nidaog batok Jordan aron langkaton ang bulawon ug putlon ang 61 ka tuig nga pagkauhaw sa basketball title.
Gilauman nga si naturalized player Justin Brownlee gihapon ang mohatag og dako nga kontribusyon sa team sa umaabot nga Asian Games. / RSC