Gilas mosuway pagsulod sa semis

Mosuway pagsulod sa semi-finals ang world ranked No. 37 Gilas Pilipinas sa ilang pagpakigbatok sa ranked No. 23 Georgia karong alas 8:30 sa gabii, Huwebes, Hulyo 4, 2024 (PH time) sa FIBA Olympic Qualifying Tournament (OQT) sa Riga, Latvia.

Sa presstime, ang Gilas nakigbatok pa sa host ug ranked No. 6 Latvia Huwebes, Hulyo 4, sa kadlawon.

Bisan unsa pa’y resulta sa duwa sa Gilas ug Latvia, makaabante gihapon sa semis ang Gilas kon modaog kini batok sa Georgia.

Kini gumikan kay gipanglampornas na man sa Latvia ang Georgia, 83-55, niadtong Miyerkules, Hulyo 3, 2024, sa labing unang sangka sa Group A diin nahisakop ang tulo ka nahisgutang national teams.

Basi sa format sa OQT, ang mopatigbabaw nga duha sa Group A makigbatok sa mopatigbabaw sab nga duha sa Group B alang sa crossover semi-finals. Ang Group B gilangkuban sa ranked No. 12 Brazil, ranked No. 17 Montenegro, ug ranked No. 68 Cameroon.

Ang modaog sa semis mao ang makaabante sa finals diin ilugan pinaagi sa knockout game ang bugtong luna alang sa nagkaduol nga 2024 Paris Olympics.

Mao sab kini nga format ang gisunod sa laing mga OQT nga gipahigayon sa Valencia, Spain; Piraeus, Greece; ug San Juan, Puerto Rico.

Ang mga nasod nga naka-qualify nang daan sa 12-team Olympic cast mao ang defending champion United States, host France, Canada, Germany, Serbia, South Sudan, Australia, ug Japan.

Ang Gilas ni coach Tim Cone gilangkuban nila ni naturalized player Justin Brownlee, June Mar Fajardo, Dwight Ramos, Japeth Aguilar, Chris Newsome, CJ Perez, Calvin Oftana, Kai Sotto, Carl Tamayo, Kevin Quiambao, ug Mason Amos.

Isip tipik sa ilang preprasyon alang ning maong torneyo, ang Gilas ningsagubang og tulo ka tune-up games diin nidaug sila batok sa Taiwan Mustangs, 74-64, apan napilde batok sa Turkey, 84-73, ug Poland, 82-80.

Ang Pilipinas katapusang naka-qualify sa Olympic basketball niadto pang 1972. / ESL