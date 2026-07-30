Gilas naghandom sa pagbalik ni Sotto

Padayong nanghinaot ang Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) nga makabalik na pagduwa sa Gilas Pilipinas ang batan-ong higante nga si Kai Sotto alang sa umaabot nga second round sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.
Si Sotto katapusang nakaduwa sa Gilas niadto pang FIBA Asia Cup Qualifiers, dul-an sa duha ka tuig na ang nakalabay.
Ang mga hinungdan niini mao ang nasinating ACL injury ni Sotto sa padayon niyang paggukod sa pangandoy nga mahimong labing unang lumad nga Pinoy nga makaduwa sa National Basketball Association (NBA).
“Wait and see tayo lagi kay Kai… as explained in other press releases and interviews, si Kai has a pathway to the NBA which he wants to keep open and we want to support him in that,” matod ni SBP Executive Director Erika Dy nga napatik sa Spin.ph.
“So, titignan natin pag malapit na ‘yong window kung ano ‘yong magiging commitment ni Kai for the national team,” dugang niya.
Sa 4th window, ang Gilas mo-host sa Jordan karong Agusto 28 ug Iran karong Agusto 30, 2026, sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.
Naghandom sab ang SBP nga makaduwa ang 7’3” nga higante sa Gilas alang sa pagdepensa niini sa gold medal sa Asian Games nga sugdan karong Septiyembre 19 sa Nagoya, Japan. / ESL