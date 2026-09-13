Gilas nagpauwan og tres batok Kazakhstan

Gipahimungtan sa Gilas Pilipinas ang Kazakhstan ug gilubong, 109-78, gamit ang nagdilaab nga kamot sa three-point area sa 20th Asian Games men's basketball tournament didto sa Aichi International Arena sa Japan niadtong Sabado sa gabie, Septiyembre 12, 2026.
Ang dominante nga kadaogan maayong pagbangon sa Gilas human sila patapsingi sa Bahrain, 85-89, niadtong Biyernes, nga mao ang ilang unang duwa ug pagdepensa sa titulo.
Si Jerrick Ahanmisi nipabuto og 22 puntos gikan sa 7-of-11 shooting sa tres, samtang si Robert Bolick nibundak og 20 puntos sa 4-of-6 nga shooting sa three-point line.
Sa kinatibukan, nakapasulod ang Gilas og 16 ka tres sa maong duwa. Sunod nga kontra sa Gilas mao ang China karong Lunes, Septiyembre 14.
Ang Gilas anaa sa Group C kuyog ang Kazakhstan, Bahrain ug China. / RSC