Gisugdan dayon sa Gilas Pilipinas ang ilang mini-camp sa ilang pag-abot sa Malaysia para sa ikalimang window sa FIBA World Cup qualifiers.
Ang kinabag-an sa national team niabot sa Kuala Lumpur niadtong Sabado ug nangandam na para sa Syria karong Biyernes, Nobiyembre 27 ug batok Iran karong Dominggo, Nobiyembre 29.
Kauban ni Cone ug sa iyang coaching staff nga niabot sa Malaysia mao sila si Kai Sotto, Dwight Ramos, CJ Perez, Kevin Quiambao, Scottie Thompson, Juan Gomez De Liano, Chris Newsome, ug ang ulahing nadugang nga si Troy Rosario, kinsa nihulip sa naangol nga si Rhenz Abando.
Sila si Mike Philips, AJ Edu, ug Quentin Millora-Brown nidiretso na sa pagbiyahe paingon sa Malaysia gikan sa Japan, samtang ang naturalized player nga si Bennie Boatwright niapas gikan sa China.
Naghatag kini sa Gilas og labing menos unom ka adlaw aron mangandam sa qualifiers diin ikasangka sa koponan ang Syria ug Iran.
Ang Pilipinas sa pagkakaron nagbitbit og 4-4 (win-loss) nga rekord sa solo nga ikalimang puwesto, apan duol ra kaayo sa Iran ug Jordan nga nag-okupar sa ikatulo ug ikaupat nga dapit nga adunay managsamang 5-3 nga baraha.
Ang wala pa mapildi nga Australia maoy nag-una sa Group E nga adunay 8-0 nga rekord, gisundan sa ikaduhang puwesto sa New Zealand (6-2). / RSC