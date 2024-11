Gilas nagsugod na’g praktis

Gisugdan na sa Gilas Pilipinas kagahapon, Biyernes, Nobiyembre 15, 2024, ang ilang training camp sa Inspire Sports Academy sa Laguna alang sa ilang kampanya sa second window sa FIBA Asia Cup Qualifiers.

Ang Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) nag-share sa ilang Facebook page og mga hulagway sa ensayo sa Gilas diin ilahang giawhag ang mga Pinoy nga suportahan ang Philippine national team.

Ang Gilas mo-host sa world No. 22 New Zealand karong Nobiyembre 21, 2024 ug Hong Kong karong Nobiyembre 24 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Gawas ni Carl Tamayo, kinsa karon pang Sabado, Nobiyembre 16 moabot gikan sa Japan, nanunga sa ensayo ang tanang mga sakop sa 15-man pool nga giporma ni Gilas coach Tim Cone.

Gipangtumbok mao sila si naturalized players Justin Brownlee ug Ange Kouame, Japeth Aguilar, Mason Amos, AJ Edu, June Mar Fajardo, Jamie Malonzo, Chris Newsome, Calvin Oftana, CJ Perez, Kevin Quiambao, Dwight Ramos, Kai Sotto, ug Scottie Thompson. / ESL