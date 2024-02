Gilas nakatutok na alang sa OQT

Human sa dagko nilang kadaugan sa first window sa Fiba Asia Cup 2025 qualifiers, ang Gilas Pilipinas nakatutok na karon sa ilang kampanya sa umaabot nga Fiba Olympic Qualifying Tournament.

Nagkanayon si national coach Tim Cone nga nakadawat na og imbitasyon ang Gilas aron moduwa og tune-up games sa Europe una kini mohamag sa OQT nga gikatakda karong Hulyo 2-7, 2024 sa Latvia.

Sa Latvia games, nagtinguha ang Gilas nga makabaton og usa sa nahabiling upat ka mga luna alang sa Paris Olympics.

Nagkanayon si Cone nga nagpadangat og imbitasyon mao ang Lithuania, Slovenia, ug Czech Republic.

Gipasabot ni Cone nga sa Europe, gamiton niya’g insakto ang iyang mga higante nga sila si June Mar Fajardo, Kai Sotto ug AJ Edu.

“When we get to that European level, June Mar and Kai are going to play together. AJ and Kai are going to play together,” matod ni Cone nga napatik sa Spin.ph.

“They are going to find ways because we are going to need to because we are going to need that kind of size when we play. That’s the thing we have to work on in those 10 days that we have.” / ESL