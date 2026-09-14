Gilas nanamilit og sayo sa Asian Games

Nanamilit og sayo ang defending gold winner Gilas Pilipinas human kini nakatilaw og 44 puntos nga kastigo batok sa China, 61-105, kagahapon sa udto, Lunes, Septiyembre 14, 2026, sa 20th Asian Games sa Aichi-Nagoya, Japan.
Ang all-PBA Gilas nahagbong sa 1-2 nga rekord sa Group C samtang ang China maoy naghari ning maong grupo dala ang perpektong 3-0 nga rekord.
Ang China ug Bahrain (2-1) mao ang nakaabante sa knockout quarter-finals samtang kauban sa Gilas nga nanamilit gikan ning maong grupo mao ang Kazakhstan (0-3).
Kon napilde lang unta og 37 puntos o ubos pa ang Gilas, hayan makaabante kini sa quarter-finals isip usa sa top two sa third placers sa tanang tulo ka grupo.
Ang Saudi Arabia sa Group A ug Jordan sa Group B nga pulos sab adunay 1-2 nga rekord sama sa Gilas, mao ang mga nakakompleto sa quarter-finalists.
Nalupig ang Gilas sa quotient gumikan sa taga liog nilang pagkalubong batok sa China nga usa sa mga inilog sa torneyo.
Puntos matag usa:
China (105) – Wang 20, Liao 14, Hu M. 13, Jiao 11, Li 11, Hu J. 10, Cui 10, Yu 9, Pang 7.
Gilas Pilipinas (61) – Oftana 13, Barefield 9, Trollano 7, Ahanmisi 5, Bolick 5, Lucero 5, Ganuelas-Rosser 5, Abarrientos 4, Nocum 4, Bates 2, Arana 2, Baltazar 0. Quarters: 36-16; 66-30; 79-40; 105-61. / ESL