Napugngan ang mga tirador sa Gilas Pilipinas sa fourth quarter og nalimitahan lang sa pito ka puntos nga maoy hinungdan sa ilang kapildehan batok Iran, 85-72, sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers didto sa Karisma Arena sa Seremban, Malaysia niadtong Dominggo, Nobiyembre 29, 2026.
Gisugdan sa Gilas ang ikaupat nga hugna bitbit ang 65-63 nga labaw, apan kalit lang nibugnaw ang ilang opensa og igo lang nakahimo og duha ka puntos sulod sa walo ka minutos. ug pito puntos sa tibuok fourth quarter.
Tungod sa sakit nga kapildihan, ang Iran na hinuon ang nakakuha sa ikatulo nga pwesto sa Group E bitbit ang 6-4 (win-loss) record, samtang ang Gilas natagak sa 5-5 nga baraha human sa ikalimang window sa qualifier para sa World Cup sunod tuig didto sa Qatar.
Nakabuylo na unta ang Gilas human makabalik aa pagkalubong og 14 puntos sa first half, apan nausab ang hangin tungod sa turnovers og sipyat nga free throws sa fourth quarter.
Nidaog ang Iran bisan wa nakahuman sa duwa ang ilang pambato nga si Behnam Yakhchali kay na hurot ang fouls niini sa sayong bahin sa fourth quarter. / RSC