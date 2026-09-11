Gilas pakyas sa unang misyon

Gisugat og makabungog nga kapildihan ang Gilas Pilipinas batok sa Bahrain, 85-89, sa ilang unang duwa sa 20th Asian Games didto sa Aichi International Arena sa Nagoya, Japan niadtong Biyernes, Septiyembre 11, 2026.
Wala ang saligando sa Gilas nga si Justin Brownlee tungod sa injury niini ug gipahimuslan kini sa naturalized players sa Bahrain sa pagpangulo ni 7-footer JaKarr Sampson ug Elijah Thomas.
Ang Pilipinas nisandig ni Calvin Oftana nga nipabuto og 31 puntos apan kuwang gihapon kini para maluwas ang Gilas sa kapildehan.
Ang 7-foot nga si Sampson niduwa kaniadto sa National Basketball Association (NBA) ubos sa Philadelphia 76ers, Chicago Bulls, Denver Nuggets, Sacramento Kings, ug Indiana Pacers.
Sunod nga kontrahon sa Gilas mao ang Kazakhstan karong alas 6 sa gabie karong Sabado, Septiyembre 12, 2026 (PH time).
Ang Gilas nabutang sa Group C sa elimination round diin ilang gikakuyog ang Bahrain, Kazakhstan, ug China.
Ang top team sa group phase maoy moabante deretso sa quarterfinals, samtang ang ikaduha ug ikatulo maadto sa crossover round sa runners-up sa lain groups. Ang ikaupat nga team mouli na og dili na makaduwa sa sunod round. / RSC