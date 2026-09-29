Gilas Pilipinas mokombati sa Seaside Arena

Mokombati ang Gilas Pilipinas sa bag-ong SM Seaside Arena sa Dakbayan sa Sugbo sa sayong bahin sa sunod tuig alang sa ikalima ug katapusang tipik sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers.
Gikompirmar kini ni Samahang Basketbol ng Pilipinas Executive Director Erika Dy ngadto sa Spin.ph kagahapon, Martes, Septiyembre 29, 2026.
Ning maong misyon, kontrahon sa Gilas ang Jordan karong Pebrero 26 dayon ang Syria karong Marso 1, 2026, sa world-class state-of-the-art nga venue sa Sugbo.
Sama sa 4th window niadtong Agusto 2026, ang Pilipinas mo-host sab og laing mga duwa nga mao ang tali sa Australia batok Syria, ug New Zealand batok Iran karong Pebrero 26 dayon ang Australia batok Iran, ug New Zealand batok Jordan karong Marso 1.
Mahinungdanon kining katapusang duha ka tahas sa Gilas kay mao kini ang makadeterminar kon maka-qualify ba sila sa mismong 2027 FIBA World Cup Basketball nga ipahigayon sa Qatar.
Ang Gilas nga kasamtangang adunay 4-4 nga rekord, molarga paingon Seremban, Malaysia aron makigduwa og tuneup games batok sa Syria karong Nobiyembre 27 ug Iran karong Nobiyembre 29, 2026. / ESL