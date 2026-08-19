GILAS POOL GIBUTYAG ilas pool gibutyag

Wala pa man tuod opisyal nga pag-anunsiyo apan nigawas na sa social media, base sa usa ka kasaligang tinubdan, ang naglangkob sa 20-man pool sa Gilas Pilipinas alang sa krusyal nga kampanya niini sa nagkaduol nga 4th window sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers.
Ning maong 20-man pool pilion ang Final 12 nga mokombati sa 4th window diin i-host sa Gilas ang Jordan karong Agusto 28 ug Iran karong Agusto 30, 2026, sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, Manila.
Ning higayona, ang Gilas nakabatok og dakong kadasig gumikan sa pagbalik sa batan-ong higanteng Pinoy nga si 7’3” Kai Sotto human sa duha ka tuig unya hingpit na sab nga himsog si naturalized player Justin Brownlee.
Gawas nila ni Sotto ug Brownlee, ang ubang mga sakop sa 20-man pool mao sila si Dwight Ramos, Juan Gomez de Liaño, AJ Edu, Kevin Quiambao, Carl Tamayo, Scottie Thompson, June Mar Fajardo, Chris Newsome, RJ Abarrientos, Justine Baltazar, Troy Rosario, CJ Perez, Quentin Millora-Brown, Ange Kouame, Calvin Oftana, Geo Chiu, Mike Phillips ug Roger Pogoy.
Makonsiderar nga ning maong tapok maporma ni national coach Tim Cone ang labing lig-ong puwersa sa Gilas sukad masukad.
Sa 4th window, kinahanglang ipagawas gyud sa Gilas ang tanang mga hiramenta niini gumikan kay mahinungdan kaayo ang ilang matag duwa ning puntoha.
Sa 4th window o sinugdanan sa second round, ang Gilas nahiluna sa Group E kauban ang Iran, Jordan, Australia, New Zealand, ug Syria.
Sa kasamtangan, ang Gilas nagbitay sa ubos nga bahin ning grupoha kauban ang Syria dala ang 2-4 nga rekord nga ilang naposte sa first round.
Ang mopatigbabaw lang nga tulo ning maong tapok ang deretsong maka-qualify sa 2027 World Cup nga ipahigayon sa Doha, Qatar.
Ang katapusang maka-qualify mao ang 4th placer gikan sa duha ka mga grupo nga naporma sa 2nd round nga adunay mas taas nga rekord.
Ang laing tapok sa 2nd round mao ang Group F nga gilangkuban sa Lebanon, Japan, Qatar, Saudi Arabia, South Korea, ug China. / ESL