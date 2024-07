Gilas posible magdugang og magduduwa

Nagkanayon si Gilas Pilipinas coach Tim Cone nga gikonsiderar karon sa team ang ideya nga modugang sila og mga magduduwa sa pool human sa mga pagkaangol nga nakaapekto sa ilang kampanya sa miaging sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia.

Matod ni Cone nga ilang susihon kon unsa ka grabe ang pagkaangol nga nasinati nila ni Scottie Thompson, Jamie Malonzo, ug AJ Edu una sila modesisyon kon mokuha ba sila’g dugang magduduwa sa pool, nga gilangkuban og 14, lakip na niini ang duha ka mga reserba.

Gitataw ni Cone nga gusto unta nga ipabiling solido ang giporma niyang 12-man pool apan dili malikayan, dako og epekto ang isyo kabahin sa pagkaangol nga dili malikayan.

“I don’t see making any changes to the 12 at this point as long as we continue to be healthy,” pasabot ni Cone nga napatik sa Spin.ph.

“I don’t know how [when] Scottie is gonna be coming back, Jamie is still going to be out probably through the next window. We are still hoping that AJ will join us at some point.”

Matod ni Cone nga mobuhi sila og desisyon kon mohimo ba og kausaban sa kasamtangan nilang puwersa sa dili pa ang November international window diin ipadayon sa Gilas ang ilang kampanya alang sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers.

“We will decide at that point who to add, who to ask, and see if they are available for us. We will continue to try to stick with the original 12,” batbat ni Cone.

Sa miaging OQT, ang Gilas nakasulod gihapon sa crossover semi-finals bisan aduna lang silay 11 ka mga magduduwa. / ESL